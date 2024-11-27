НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 27 ноября
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Сегодня, 27 ноября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
На льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Бостон Брюинз» уступили «Ванкувер Кэнакс» со счётом 0:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
0 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Дебраск (Гарланд, Хьюз) – 25:53 (pp) 0:2 Гарланд (Зутер) – 59:47
В канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Юту». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
ОТ
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Гюнтер (Келлер, Шмальц) – 26:23 1:1 Страбл (Кофилд, Савар) – 28:05 2:1 Ньюхук (Дворак, Джекай) – 40:46 2:2 Макбэйн (Кули, Гюнтер) – 44:17 2:3 Сергачёв (Шмальц, Хэйтон) – 64:33
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