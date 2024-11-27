НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 27 ноября

Сегодня, 27 ноября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей.

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На льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Бостон Брюинз» уступили «Ванкувер Кэнакс» со счётом 0:2.

В канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Юту». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.