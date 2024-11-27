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Российский защитник «Юты» Сергачёв оценил победный матч с «Монреалем»

Российский защитник «Юты» Сергачёв оценил победный матч с «Монреалем»
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Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв прокомментировал победный матч с «Монреаль Канадиенс». Напомним, игрок обороны забросил победную шайбу в овертайме.

«Нам необязательно каждый раз забивать шесть голов, чтобы выиграть игру. Мы помогаем нашим вратарям и можем пропустить одну или две шайбы, но всё равно выиграть матч. Мы показали это сегодня. Теперь «Юта» должна продолжать в том же духе.

Это не всегда будет приятно. Мы должны идти на ворота, получать локтем по лицу, но мы должны пройти через это. Я чувствую, что ребята в «Юте» готовы к такому», — приводит слова Сергачёва сайт НХЛ.

В канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Юту». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
ОТ
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Гюнтер (Келлер, Шмальц) – 26:23     1:1 Страбл (Кофилд, Савар) – 28:05     2:1 Ньюхук (Дворак, Джекай) – 40:46     2:2 Макбэйн (Кули, Гюнтер) – 44:17     2:3 Сергачёв (Шмальц, Хэйтон) – 64:33    
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