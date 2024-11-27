Российский защитник «Юты» Сергачёв оценил победный матч с «Монреалем»

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв прокомментировал победный матч с «Монреаль Канадиенс». Напомним, игрок обороны забросил победную шайбу в овертайме.
«Нам необязательно каждый раз забивать шесть голов, чтобы выиграть игру. Мы помогаем нашим вратарям и можем пропустить одну или две шайбы, но всё равно выиграть матч. Мы показали это сегодня. Теперь «Юта» должна продолжать в том же духе.
Это не всегда будет приятно. Мы должны идти на ворота, получать локтем по лицу, но мы должны пройти через это. Я чувствую, что ребята в «Юте» готовы к такому», — приводит слова Сергачёва сайт НХЛ.
В канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Юту». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
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