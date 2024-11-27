В «Коламбусе» рассказали о «Вечере русского наследия», который раскритиковал Гашек

Руководитель по связям с общественностью «Коламбус Блю Джекетс» Тодд Шаррок подробно рассказал о «Вечере русского наследия» во время игры с «Вашингтон Кэпиталз» 13 декабря.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Местное русскоязычное сообщество связалось с нами и сообщило, что хотело бы организовать групповую поездку на игру «Блю Джекетс». Я думаю, что они организовали подобные поездки и на другие матчи НХЛ. Это стандартный пакет билетов, в который входит подарок от клуба и групповая фотография после матча», — цитирует Шаррока финское издание Iltalehti.

Напомним, ранее с критикой мероприятия выступил чешский бывший голкипер Доминик Гашек, который в очередной раз заявил, что это является рекламой специальной военной операции России.