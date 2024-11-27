Стали известны сроки возвращения российского голкипера «Каролины» Кочеткова

Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков вернётся со дня на день после сотрясения мозга в эпизоде, когда получил удар в голову от защитника «ураганов» Шона Уокера.

Журналист Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что вратарь находится в нормальном состоянии после того, как был введён в протокол лиги о сотрясениях мозга. Фридман добавил, что Кочетков не примет участия в следующем матче команды в четверг, но его появление возможно в ближайшие выходные (1 декабря в игре с «Флоридой Пантерз»).

Всего в нынешнем сезоне на счету 25-летнего Кочеткова 13 матчей, в которых он отражал 90,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,42. Это четвёртый сезон россиянина в составе «ураганов».