Голкипера «Сан-Хосе» Ярослава Аскарова отправили в АХЛ
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Пресс-служба «Сан-Хосе Шаркс» сообщила о переводе российского вратаря Ярослава Аскарова в фарм-клуб «Сан-Хосе Барракуда» Американской хоккейной лиги.
Напомним, вчера, 26 ноября, Ярослав Аскаров одержал свою первую победу за «акул» в Национальной хоккейной лиге. «Сан-Хосе» разгромил на своём льду «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 7:2. Для российского вратаря эта победа стала второй за карьеру в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
7 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Штурм (Ферраро, Аскаров) – 01:47 1:1 Кларк (Кемпе, Копитар) – 22:32 1:2 Копитар (Кемпе, Фёгеле) – 28:58 2:2 Зеттерлунд (Эклунд, Селебрини) – 33:59 3:2 Селебрини (Тран, Рутта) – 41:03 4:2 Лильегрен (Смит) – 42:14 5:2 Селебрини (Эклунд, Смит) – 43:43 (pp) 6:2 Веннберг (Уолман) – 50:46 (pp) 7:2 Канин – 58:39
Аскаров отметился результативной передачей и стал третьим вратарём-новичком «Шаркс», набравшим очко в игре, повторив достижения Евгения Набокова (два очка — 12 марта 2001 года и 11 ноября 2000 года) и Артура Ирбе (29 ноября 1991 года).
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