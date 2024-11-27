Голкипера «Сан-Хосе» Ярослава Аскарова отправили в АХЛ

Пресс-служба «Сан-Хосе Шаркс» сообщила о переводе российского вратаря Ярослава Аскарова в фарм-клуб «Сан-Хосе Барракуда» Американской хоккейной лиги.

Напомним, вчера, 26 ноября, Ярослав Аскаров одержал свою первую победу за «акул» в Национальной хоккейной лиге. «Сан-Хосе» разгромил на своём льду «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 7:2. Для российского вратаря эта победа стала второй за карьеру в НХЛ.

Аскаров отметился результативной передачей и стал третьим вратарём-новичком «Шаркс», набравшим очко в игре, повторив достижения Евгения Набокова (два очка — 12 марта 2001 года и 11 ноября 2000 года) и Артура Ирбе (29 ноября 1991 года).