«Это будет потрясающий турнир». Майк Пелино — о работе на Кубке Первого канала

Тренер Майк Пелино высказался о работе на Кубке Первого канала. Напомним, специалист вместе с Майком Кинэном возглавит сборную мира КХЛ (KHL World Team) — команду, собранную из иностранных игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.

«Очень рад, что через пару недель приеду в Россию и буду тренировать на Кубке Первого канала. Думаю, это будет потрясающий турнир. Очень приятно снова поработать с Майком Кинэном и снова стать частью КХЛ. Кинэн — один из величайших тренеров в истории не только хоккея, но и всего спорта. Считаю его выдающимся тренером. Это большая возможность для меня — снова поработать с ним, особенно в России, где у нас был замечательный сезон-2013/2014 с «Металлургом». Мы надеемся снова пережить те славные дни», — цитирует Пелино «Известия».

Помимо сборной легионеров, участниками турнира станут сборная «Россия 25», национальные команды Беларуси и Казахстана.

Напомним, в прошлом году турнир также состоялся в Санкт-Петербурге. Победителем турнира в 2023 году стала сборная «Россия 25» под руководством главного тренера Романа Ротенберга.