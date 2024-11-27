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Двукратный олимпийский чемпион: смотрю на бросок Мичкова — и вспоминаю Бретта Халла

Двукратный олимпийский чемпион: смотрю на бросок Мичкова — и вспоминаю Бретта Халла
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Двукратный олимпийский чемпион в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук оценил игру российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в НХЛ.

— Видно, что у Тортореллы с Мичковым идёт определённое взаимодействие, не случайно уже были матчи в запасе. Но молодой хоккеист находит возможность реализовывать и свои индивидуальные качества. Мичков получает много большинства — и берёт на себя ответственность за решающий бросок, подкрепляя её результатом. Это говорит и о доверии тренера.

— Вы играли со многими суперзвёздами НХЛ, с кем сравните Мичкова?
— Ещё очень рано приводить какие-то сравнения, Матвей делает лишь первые шаги в НХЛ. Мне очень нравится чувство гола Мичкова, построенное на правильном и интересном броске. Плюс на выборе позиции, чтении игры.

Смотрю эти броски — и вспоминаю Бретта Халла, своего партнёра по «Сент-Луису», одного из лучших бросающих хоккеистов в истории НХЛ. Ну а в КХЛ такими бросками славился Сергей Мозякин, — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.

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