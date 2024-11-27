Рыбин: в сборной России должны играть лучшие хоккеисты, а не те, кому нужно дать практику

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин прокомментировал попадание 20 игроков СКА в расширенный список сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала.

«Те ребята, которые мало играют в клубах, могут отыграться в сборной. Я считаю это неправильным. В моём понимании, в сборной должны играть лучшие хоккеисты лиги на данный момент. То есть состав должен быть немного другой. Но мы говорим пока о расширенном списке, давайте дождёмся, когда начнётся турнир.

Да, понятно, где-то лидерам можно было бы дать отдохнуть. Но, с другой стороны, публика, зрители, фанаты – они хотят видеть лучших игроков, а не тех, кому нужно дать практику, потому что они мало играют. При всём уважении у каждого есть своё время, в которое он должен или не должен играть», — цитирует Рыбина «Советский спорт».