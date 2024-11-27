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Форвард «Торонто» Мэттьюс может сыграть в ближайшем матче канадского клуба

Форвард «Торонто» Мэттьюс может сыграть в ближайшем матче канадского клуба
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс может сыграть в ближайшем матче с «Флоридой Пантерз». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сообщается, что нападающий принял участие в своей первой полноценной тренировке с командой после травмы верхней части тела. Звёздный форвард пропустил восемь игр с момента последнего матча 3 ноября. Мэттьюс вернулся в Канаду из Германии, где проходил лечение, в пятницу, 22 ноября.

«Я чувствую себя довольно хорошо, так что мы просто будем двигаться шаг за шагом. Посмотрим, что будет дальше. Индивидуальные тренировки сильно отличаются от командных, но я чувствовал себя действительно хорошо.

Возможно, мне понадобятся одна или две тренировки, чтобы по-настоящему восстановить свои ноги и лёгкие. Увидим, как всё пройдёт. Отвратительно смотреть на игру со стороны. Я хочу оказаться с командой в матче как можно скорее», — заявил Мэттьюс.

Отмечается, что без Мэттьюса «Торонто» победил в семи матчах при одном поражении.

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