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Никита Гребёнкин рассказал о работе с главным тренером «Торонто» Берюбе

Никита Гребёнкин рассказал о работе с главным тренером «Торонто» Берюбе
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Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Гребёнкин рассказал о работе с главным тренером канадской команды Крэйгом Берюбе.

«Видно, что он тренер, закалённый хоккеем, жизнью, и он говорит всё прямо в лицо. Если ты сделал ошибку, он это обязательно скажет. Если же ты сделал что-то хорошо, он тебя похвалит. Такого не будет, что он станет молчать, терпеть, недоговаривать, он всё скажет прямо. Он не будет сначала говорить тебе в лицо, что всё хорошо, а потом станет что-то плохое говорить за твоей спиной.

Берюбе также общается и со звёздами команды, такими как Нюландер и Мэттьюс. Говорит им всё по факту, по делу в лицо. По крайней мере, то, что я видел, — это честный открытый диалог», — приводит слова Гребёнкина ТАСС.

В нынешнем сезоне Гребёнкин провёл за «Торонто» две игры без набранных очков.

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