«Ничего страшного». Дементьев — о большом количестве игроков СКА в сборной России на КПК

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал попадание 20 игроков СКА в расширенный список сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала.

«Ничего страшного в этом нет. Главное — результат команды. Вспомните советские времена, когда команда ЦСКА практически полностью ехала на чемпионат мира и выигрывала его. Это пока расширенный список, и там много игроков, которые будут в составе», — приводит слова Дементьева Vprognoze.

Декабрьский международный турнир «Кубок Первого канала» состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря. Участниками турнира станут четыре команды: «Россия 25», национальные команды Беларуси и Казахстана, а также сборная мира КХЛ (KHL World Team) — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.