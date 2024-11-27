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СКА и «Югра» произвели обмен нападающими

СКА и «Югра» произвели обмен нападающими
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СКА и «Югра» произвели обмен нападающими, сообщает пресс-служба ханты-мансийского клуба.

Из Ханты-Мансийска в систему команды с берегов Невы переходит 22-летний форвард Матвей Кабуш, в обратную сторону проследует 20-летний нападающий Александр Щербаков.

За 24 игры в форме «мамонтов» Матвей Кабуш набрал 6 (5+1) очков при показателе полезности «-5».

Щербаков суммарно в системе СКА за разные молодёжные команды провёл 186 матчей, в которых забросил 28 шайб и отдал 41 передачу. В прошлом сезоне вместе со «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова.

СКА в нынешнем сезоне набрал 39 очков в 30 матчах и занимает четвёртое место в таблице Запада.

«Югра» с 34 очками располагается на 16-м месте в общей таблице ВХЛ.

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