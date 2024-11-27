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Александр Овечкин: не слежу за питанием, всё сжигается на льду, на тренировках

Александр Овечкин: не слежу за питанием, всё сжигается на льду, на тренировках
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что у него есть собственный рацион и подготовка к матчам.

— Нужно ли следить за питанием, когда подходишь к 40 годам?
— Я не слежу. Всё сжигается на льду, на тренировках. Есть люди, которые следят за питанием, и у них всё получается. А есть те, кто не следит, но и у них всё получается. Я привык к тому, что у меня есть собственный рацион, подготовка. Кого‑то слушать и говорить, что он делает что‑то неправильно, а кто‑то — правильно… Это не мне судить, — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Напомним, российский форвард получил перелом малой берцовой кости во время матча с «Ютой». Предположительно, срок его восстановления составит от четырёх до шести недель. Россиянин является лучшим снайпером клуба в текущем сезоне. В его активе 15 шайб и 10 результативных передач.

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