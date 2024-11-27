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Андрей Назаров назвал главную трансферную задачу до дедлайна для топ-клубов КХЛ

Андрей Назаров назвал главную трансферную задачу до дедлайна для топ-клубов КХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров назвал главную трансферную задачу до дедлайна для топ-клубов КХЛ. Напомним, дедлайн в КХЛ — 27 декабря.

«До дедлайна в КХЛ остался ровно месяц. Как мы и говорили, вратарский вопрос у клубов стоит острее всего, мы видим переходы с участием голкиперов. В плей-офф именно вратарская позиция станет определяющей, поэтому топ-команды обращают на неё особое внимание. Это главная трансферная задача. Что касается матчей, то ярких встреч по-прежнему хватает, есть и неожиданные результаты. Считаю, что лига развивается в правильном направлении и становится популярнее во всём мире.

Сейчас в мире непростое время, а будущая политическая верхушка наших недругов начинает реагировать только тогда, когда у неё из кошелька пытаются забрать деньги. Все понимают, что ничего хорошего в этом нет: деньги просто испаряются, в результате чего начинается негативная реакция. В Америке всё как обычно: ничего личного, только бизнес. Всё остальное уходит на второй план. Но у России свой путь, который мы пройдём, объединившись вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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