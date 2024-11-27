Никита Серебряков в раздевалке «Авангарда» начал произносить кричалку СКА

Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков после победного матча с «Металлургом» (2:1 Б) в раздевалке омского клуба начал произносить кричалку СКА.

«У нас впереди ещё одна [гостевая] игра, давайте закончим на позитивной ноте. Раз, два, три...» — сказал Серебряков.

Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

Напомним, слова «Раз, два, СКА! Раз-два, взяли!» являются девизом санкт-петербургского СКА, за который Серебряков выступал до 20 ноября 2024 года.

Серебряков перешёл в «Авангард» в результате обмена со СКА, где практически не выходил на лёд с начала сезона-2024/2025 и провёл только пять матчей.