Голкипер московского «Динамо» Хантер Миска оценил свой первый «сухой» матч в КХЛ

Вратарь московского «Динамо» Хантер Миска прокомментировал свой первый «сухой» матч в КХЛ во встрече с «Локомотивом» (3:0).

«Вся команда сыграла хорошо, в обороне мы были дисциплинированны. Все сыграли на высочайшем уровне. Партнёры помогли мне не пропустить ни одной шайбы. Игроки не давали сопернику возможностей сыграть на добивании.

Когда чаще играешь, всегда чувствуешь себя увереннее. В этой лиге не бывает лёгких матчей для вратаря, в каждой игре надо сохранять концентрацию», — приводит слова Миски ТАСС.

«Динамо» одержало шестую победу подряд и поднялось на третье место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.