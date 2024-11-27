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Голкипер московского «Динамо» Хантер Миска оценил свой первый «сухой» матч в КХЛ

Голкипер московского «Динамо» Хантер Миска оценил свой первый «сухой» матч в КХЛ
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Вратарь московского «Динамо» Хантер Миска прокомментировал свой первый «сухой» матч в КХЛ во встрече с «Локомотивом» (3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Уил (Готовец, Менелл) – 15:51 (5x5)     2:0 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 23:40 (5x5)     3:0 Швец-Роговой (Сергеев, Джиошвили) – 32:01 (5x5)    

«Вся команда сыграла хорошо, в обороне мы были дисциплинированны. Все сыграли на высочайшем уровне. Партнёры помогли мне не пропустить ни одной шайбы. Игроки не давали сопернику возможностей сыграть на добивании.

Когда чаще играешь, всегда чувствуешь себя увереннее. В этой лиге не бывает лёгких матчей для вратаря, в каждой игре надо сохранять концентрацию», — приводит слова Миски ТАСС.

«Динамо» одержало шестую победу подряд и поднялось на третье место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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