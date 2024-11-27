Стало известно расписание Кубка Первого канала — 2024

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила расписание Кубка Первого канала — 2024.
Напомним, участниками турнира станут четыре команды: «Россия 25», национальные команды Беларуси и Казахстана, а также сборная мира КХЛ (KHL World Team) — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.
12 декабря, четверг
14:30* Беларусь — Казахстан;
18:30 «Россия 25» — сборная мира КХЛ;
13 декабря, пятница
19:00 Турнир по хоккею 3х3;
14 декабря, суббота
14:00 «Россия 25» – Беларусь;
18:30 Казахстан – сборная мира КХЛ;
15 декабря, воскресенье
14:00 «Россия 25» – Казахстан;
18:30 Беларусь – сборная мира КХЛ.
* — время московское.