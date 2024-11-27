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Нападающий Кирилл Петров подписал контракт с «Нефтехимиком»

Нападающий Кирилл Петров подписал контракт с «Нефтехимиком»
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«Нефтехимик» заключил односторонний контракт до конца сезона с нападающим Кириллом Петровым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, накануне, 26 ноября, Петров вместе с форвардом Артёмом Лукояновым покинул клуб ВХЛ «Юнисон-Москва». Петров провёл 19 матчей и набрал 13 очков, забросив пять шайб и сделав восемь голевых передач.

34-летний Петров — двукратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина в сезонах-2008/2009 и 2009/2010 в составе казанского «Ак Барса».

«Нефтехимик» располагается на седьмой строчке Восточной конференции КХЛ. У команды Олега Леонтьева 30 очков после 32 матчей.

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