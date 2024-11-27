«Появились исполнители, игра не улучшилась». Терещенко — о победной серии «Авангарда»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко прокомментировал игру «Авангарда» в последних матчах.

«По поводу того, что игра улучшилась, наверное, нет. Просто исполнители появились: Прохоркин, Якупов. Сейчас Маклауд ещё приедет. Давайте посмотрим, куда это их приведёт, это слишком короткий этап. Приняты кардинальные меры, хотелось бы, чтобы «Авангард» поправил своё положение: и игровое, и турнирное», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, «Авангард» впервые с начала сентября одержал три победы кряду. Омский клуб находится на восьмой строчке Востока.