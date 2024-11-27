Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Появились исполнители, игра не улучшилась». Терещенко — о победной серии «Авангарда»

«Появились исполнители, игра не улучшилась». Терещенко — о победной серии «Авангарда»
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко прокомментировал игру «Авангарда» в последних матчах.

«По поводу того, что игра улучшилась, наверное, нет. Просто исполнители появились: Прохоркин, Якупов. Сейчас Маклауд ещё приедет. Давайте посмотрим, куда это их приведёт, это слишком короткий этап. Приняты кардинальные меры, хотелось бы, чтобы «Авангард» поправил своё положение: и игровое, и турнирное», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, «Авангард» впервые с начала сентября одержал три победы кряду. Омский клуб находится на восьмой строчке Востока.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» сравнял счёт на последней минуте и обыграл «Металлург» по буллитам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android