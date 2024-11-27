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Робинсон: «Трактору» нужно побеждать таких соперников, как «Локомотив», чтоб стать сильнее

Робинсон: «Трактору» нужно побеждать таких соперников, как «Локомотив», чтоб стать сильнее
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Американский нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон поделился ожиданиями от ближайшего матча челябинского клуба с «Локомотивом» 28 ноября.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не секрет, что в Ярославле хорошая команда. Нужно выложиться, показать хорошую игру, этот матч будет хорошей проверкой для нас. «Локомотив» — лучший в лиге, чтобы нам стать сильнее, нужно побеждать таких мощных соперников. Подойдём к этому матчу не менее серьёзно, чем к другим, с хорошим настроем, будем получать удовольствие от игры», — приводит слова Робинсона «Челябинский хоккейный портал».

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 44 очка.

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