Робинсон: «Трактору» нужно побеждать таких соперников, как «Локомотив», чтоб стать сильнее

Американский нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон поделился ожиданиями от ближайшего матча челябинского клуба с «Локомотивом» 28 ноября.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Не секрет, что в Ярославле хорошая команда. Нужно выложиться, показать хорошую игру, этот матч будет хорошей проверкой для нас. «Локомотив» — лучший в лиге, чтобы нам стать сильнее, нужно побеждать таких мощных соперников. Подойдём к этому матчу не менее серьёзно, чем к другим, с хорошим настроем, будем получать удовольствие от игры», — приводит слова Робинсона «Челябинский хоккейный портал».

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 44 очка.