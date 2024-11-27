Трёхкратный чемпион мира — о спаде «Металлурга»: они с самого начала сезона так играют

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко ответил на вопрос, есть ли спад у «Металлурга» в последних матчах магнитогорского клуба.

— Можно ли говорить о том, что у «Металлурга» спад?

— «Магнитка» с самого начала сезона так играет.

— У них же был отрезок в октябре, когда казалось, что всё наладилось.

— А потом опять сбой случился. Да и ребята некоторые ушли. Сейчас идёт обкатка: тренеры смотрит, кто что может выполнять. Всё начнётся в феврале-начале марта. Сейчас нужно смотреть на это достаточно спокойно, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.