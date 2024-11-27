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Голкипер СКА Артемий Плешков представил новый шлем

Голкипер СКА Артемий Плешков представил новый шлем
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Вратарь СКА Артемий Плешков представил новый шлем. Об этом сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.

В нынешнем сезоне 22-летний Плешков сыграл 14 матчей, в которых одержал восемь побед с 92,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,6. Артемий записал на свой счёт один «сухой» матч.

СКА в нынешнем сезоне набрал 39 очков в 30 матчах и занимает четвёртое место в таблице Запада. Подопечные Романа Ротенберга в следующем матче встретятся с «Адмиралом» во Владивостоке. Игра состоится завтра, 28 ноября, и начнётся в 12:00 мск.

Ранее чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова призналась, что считает СКА одним из сильнейших клубов в Континентальной хоккейной лиге.

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