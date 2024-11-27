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«Хочется поменьше думать, побольше чувствовать». Кадейкин — о своей игре в сезоне

«Хочется поменьше думать, побольше чувствовать». Кадейкин — о своей игре в сезоне
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Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин после победного матча с минским «Динамо» (4:3 ОТ) рассказал о своей игре в нынешнем сезоне. Кадейкин оформил свой шестой дубль в текущем сезоне. Форвард довёл количество своих голов в текущем сезоне до 15 и сравнялся с лучшим снайпером чемпионата форвардом «Витязя» Дереком Бараком.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Телегин, Дер-Аргучинцев) – 11:03 (5x4)     1:1 Брук (Горбунов, Шипачёв) – 24:22 (5x5)     1:2 Сикура (Дер-Аргучинцев, Николаев) – 34:06 (5x5)     2:2 Волков (Шипачёв) – 37:50 (5x4)     2:3 Кадейкин (Кравцов, Кэмпфер) – 44:59 (5x5)     3:3 Волков (Шипачёв, Лайл) – 58:18 (5x5)     3:4 Кадейкин (Шабанов) – 61:43 (3x3)    

— После прошлого сезона сейчас в челябинском «Тракторе» почувствовали свою вторую молодость? Так как очень удачно у вас сейчас всё получается: и забиваете, и отдаёте.
— Я бы не стал сравнивать этот сезон с прошлым. С тем, который был перед этим, то можно ещё было, а предыдущий, мне кажется, не очень корректно сравнивать. Понятное дело, что сейчас хорошее место нашлось.

Сейчас не хочется много думать, а хочется просто играть, продолжать делать то, что делаешь, сфокусироваться на том, что получается. Как нашёл вот эту точку, то хочется долбить туда.

— И получать удовольствие от хоккея?
— Конечно. Есть удовлетворение, когда есть удовольствие от игры. Это приятно. Хочется поменьше думать, побольше чувствовать, — цитирует Кадейкина «Белорусский хоккей».

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