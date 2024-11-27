«Хочется поменьше думать, побольше чувствовать». Кадейкин — о своей игре в сезоне

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин после победного матча с минским «Динамо» (4:3 ОТ) рассказал о своей игре в нынешнем сезоне. Кадейкин оформил свой шестой дубль в текущем сезоне. Форвард довёл количество своих голов в текущем сезоне до 15 и сравнялся с лучшим снайпером чемпионата форвардом «Витязя» Дереком Бараком.

— После прошлого сезона сейчас в челябинском «Тракторе» почувствовали свою вторую молодость? Так как очень удачно у вас сейчас всё получается: и забиваете, и отдаёте.

— Я бы не стал сравнивать этот сезон с прошлым. С тем, который был перед этим, то можно ещё было, а предыдущий, мне кажется, не очень корректно сравнивать. Понятное дело, что сейчас хорошее место нашлось.

Сейчас не хочется много думать, а хочется просто играть, продолжать делать то, что делаешь, сфокусироваться на том, что получается. Как нашёл вот эту точку, то хочется долбить туда.

— И получать удовольствие от хоккея?

— Конечно. Есть удовлетворение, когда есть удовольствие от игры. Это приятно. Хочется поменьше думать, побольше чувствовать, — цитирует Кадейкина «Белорусский хоккей».