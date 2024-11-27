«Это временно». Терещенко — о трёх сухих поражениях «Локомотива» в последних пяти матчах

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко высказался о трёх сухих поражениях «Локомотива» в последних пяти матчах.

«Невозможно пройти весь чемпионат по восходящей или хотя бы ровно. Думаю, у «Локомотива» это временно, всё поправится. Вчера очень хорошая игра была, «Динамо» здорово сыграло во втором и третьем периодах, и «Локомотив» в целом», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, ярославский клуб проиграл ЦСКА (0:2), «Торпедо» (0:3) и московскому «Динамо» (0:3). «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.