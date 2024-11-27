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Трёхкратный чемпион мира поделился мнением об игре «Вашингтона» в отсутствие Овечкина

Трёхкратный чемпион мира поделился мнением об игре «Вашингтона» в отсутствие Овечкина
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко поделился мнением об игре «Вашингтон Кэпиталз» в отсутствие российского капитана Александра Овечкина.

«Смотрел игры, конечно, Саши не хватает. И ребята в интервью это отмечают: он лидер на льду, в раздевалке. Все ждут его возвращения, чтобы он и дальше продолжил погоню за Гретцки», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, российский форвард получил перелом малой берцовой кости во время матча с «Ютой». Предположительно, срок его восстановления составит от четырёх до шести недель. Россиянин является лучшим снайпером клуба в текущем сезоне. В его активе 15 шайб и 10 результативных передач.

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