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Генменеджер «Трактора» допустил уход канадского форварда Дилана Сикуры из клуба

Генменеджер «Трактора» допустил уход канадского форварда Дилана Сикуры из клуба
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков высказался об игре канадского форварда Дилана Сикуры и допустил его уход из клуба.

— Дилан получил травму, но сейчас на неё ссылаться нет смысла — уже достаточно много прошло времени. Наверняка отголоски этого повреждения мешают ему раскрыться полностью. Дилан — отличный человек, и хотелось бы, чтобы он более продуктивно начал действовать на площадке. Мы все адекватно оцениваем его игру, и он сам переживает. Пришло время что-то показывать.

— Есть вариант, что с Сикурой придётся расстаться?
— Мы посмотрим, всё определяют игра и площадка. Если игрок не будет соответствовать зарплате и тем ожиданиям, которые на него были возложены, то придётся рассмотреть вариант расставания, — цитирует Волкова «РБ Спорт».

29-летний Сикура пополнил состав «Трактора» в июне 2024 года. В рамках предсезонных матчей форвард забросил семь шайб в шести играх. В регулярном чемпионате КХЛ у Дилана 10 (2+8) очков в 19 матчах.

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