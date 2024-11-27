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Сын Евгения Малкина провёл тренировку с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби

Сын Евгения Малкина провёл тренировку с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби
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Сын российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Никита провёл тренировку с капитаном «пингвинов» Сидни Кросби. Российский форвард опубликовал фотографии на своей странице в соцсети.

Фото: Страница Малкина в соцсети

Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 1168 матчах, в которых записал в свой актив 503 гола и 813 результативных передач. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата на его счету пять шайб и 15 результативных передач в 23 играх. В КХЛ Малкин провёл 37 матчей и набрал 65 (23+42) очков.

«Питтсбург Пингвинз» в нынешнем сезоне провёл 23 встречи, в которых набрал 18 баллов. Подопечные Майка Салливана занимают 15-е место в таблице Востока.

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