Определены первые участники Матча звёзд КХЛ — 2025

На сайте Недели звёзд хоккея — 2025 завершилось голосование болельщиков по выбору игроков в стартовые составы команд на звёздный уикенд. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Дивизион Боброва
Вратарь: Максим Дорожко («Витязь»);
Защитник: Богдан Конюшков («Торпедо»);
Нападающие: Николай Голдобин («Спартак»), Евгений Кузнецов (СКА).
Дивизион Тарасова
Вратарь: Даниил Исаев («Локомотив»);
Защитник: Игорь Ожиганов («Динамо» Москва);
Нападающие: Вадим Шипачёв («Динамо» Минск), Никита Гусев («Динамо» Москва), Сэм Энас («Динамо» Минск).
Дивизион Харламова
Вратарь: Зак Фукале («Трактор»);
Защитник: Егор Яковлев («Металлург»);
Нападающие: Максим Шабанов («Трактор»), Стефан Да Коста («Автомобилист»).
Дивизион Чернышёва
Вратарь: Денис Костин («Сибирь»);
Защитник: Тревор Мёрфи («Сибирь»);
Нападающие: Рид Буше («Авангард»), Джош Ливо («Салават Юлаев»).
27 ноября стартует голосование представителей СМИ, а затем свой выбор сделает лига.
Звёздный уикенд стартует 8 февраля – в первый игровой день болельщики увидят конкурсы Мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день, 9 февраля, пройдёт вторая часть Мастер-шоу, игра за третье место и финал.