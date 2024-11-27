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Определены первые участники Матча звёзд КХЛ — 2025

Определены первые участники Матча звёзд КХЛ — 2025
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На сайте Недели звёзд хоккея — 2025 завершилось голосование болельщиков по выбору игроков в стартовые составы команд на звёздный уикенд. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Дивизион Боброва

Вратарь: Максим Дорожко («Витязь»);
Защитник: Богдан Конюшков («Торпедо»);
Нападающие: Николай Голдобин («Спартак»), Евгений Кузнецов (СКА).

Дивизион Тарасова

Вратарь: Даниил Исаев («Локомотив»);
Защитник: Игорь Ожиганов («Динамо» Москва);
Нападающие: Вадим Шипачёв («Динамо» Минск), Никита Гусев («Динамо» Москва), Сэм Энас («Динамо» Минск).

Дивизион Харламова

Вратарь: Зак Фукале («Трактор»);
Защитник: Егор Яковлев («Металлург»);
Нападающие: Максим Шабанов («Трактор»), Стефан Да Коста («Автомобилист»).

Дивизион Чернышёва

Вратарь: Денис Костин («Сибирь»);
Защитник: Тревор Мёрфи («Сибирь»);
Нападающие: Рид Буше («Авангард»), Джош Ливо («Салават Юлаев»).

27 ноября стартует голосование представителей СМИ, а затем свой выбор сделает лига.

Звёздный уикенд стартует 8 февраля – в первый игровой день болельщики увидят конкурсы Мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день, 9 февраля, пройдёт вторая часть Мастер-шоу, игра за третье место и финал.

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