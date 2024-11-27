«Нефтехимик» поместил защитника Богдана Киселевича в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 34-летний Киселевич провёл 25 матчей, в которых отдал три результативные передачи. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги игрок обороны провёл 789 матчей, в которых забросил 34 шайбы и отдал 167 результативных передач, набрав в общей сложности 201 очко. Показатель полезности за карьеру хоккеиста составляет «+100».

Напомним, «Нефтехимик» располагается на седьмой строчке Восточной конференции КХЛ. У команды Олега Леонтьева 30 очков после 32 матчей.