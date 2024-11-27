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Известны логотип и цены матча «Коламбус» — «Вашингтон», посвящённого «русскому наследию»

Известны логотип и цены матча «Коламбус» — «Вашингтон», посвящённого «русскому наследию»
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В соцсетях представлен логотип мероприятия «Коламбус Блю Джекетс» «Вечер русского наследия». Напомним, событие пройдёт во время игры с «Вашингтон Кэпиталз» 13 декабря.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: «Коламбус Блю Джекетс»

Также стали известны цены на билеты на эту встречу. Самый дешёвый билет стоит $ 38,85 (4,3 тысячи рублей), самый дорогой — $ 102,9 (11,4 тысячи рублей).

Фото: «Коламбус Блю Джекетс»

Отметим, что данное мероприятие организовано русскоязычным сообществом Коламбуса. Об этом сообщил руководитель по связям с общественностью «Коламбус Блю Джекетс» Тодд Шаррок.

Ранее с критикой мероприятия выступил чешский бывший голкипер Доминик Гашек, который в очередной раз заявил, что это является рекламой специальной военной операции России.

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