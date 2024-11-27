Известны логотип и цены матча «Коламбус» — «Вашингтон», посвящённого «русскому наследию»

В соцсетях представлен логотип мероприятия «Коламбус Блю Джекетс» «Вечер русского наследия». Напомним, событие пройдёт во время игры с «Вашингтон Кэпиталз» 13 декабря.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Фото: «Коламбус Блю Джекетс»

Также стали известны цены на билеты на эту встречу. Самый дешёвый билет стоит $ 38,85 (4,3 тысячи рублей), самый дорогой — $ 102,9 (11,4 тысячи рублей).

Фото: «Коламбус Блю Джекетс»

Отметим, что данное мероприятие организовано русскоязычным сообществом Коламбуса. Об этом сообщил руководитель по связям с общественностью «Коламбус Блю Джекетс» Тодд Шаррок.

Ранее с критикой мероприятия выступил чешский бывший голкипер Доминик Гашек, который в очередной раз заявил, что это является рекламой специальной военной операции России.