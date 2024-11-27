Защитник московского «Динамо»: посмотрим, с каким настроем легионеры приедут на КПК

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец высказался об участии сборной легионеров Континентальной хоккейной лиги на Кубке Первого канала — 2024 в сборной мира КХЛ (KHL World Team).

«Мне кажется, что это хорошая идея. Посмотрим, с каким настроем они приедут на турнир. Если приедут все топовые легионеры по лиге и будут отдаваться по максимуму, то будет интересный матч между ними и сборной «Россия 25», — цитирует Готовца Legalbet.

Декабрьский международный турнир «Кубок Первого канала» состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря. Участниками турнира станут четыре команды: «Россия 25», национальные команды Беларуси и Казахстана, а также сборная мира КХЛ (KHL World Team) — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.