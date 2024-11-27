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В московском «Динамо» назвали ключевую задачу, стоящую перед хоккейным клубом

В московском «Динамо» назвали ключевую задачу, стоящую перед хоккейным клубом
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Президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин назвал ключевую задачу, стоящую перед хоккейным клубом.

«Я считаю, и это в целом общая позиция совета директоров московского «Динамо» и спонсоров команды, что воспитание детей является ключевой задачей хоккейного клуба. Все остальные задачи – прикладные. Конечно, хочется занимать призовые места и в МХЛ, и в ВХЛ, и в КХЛ, но тем не менее без подготовки школы у нас не будет будущего.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы больше воспитанников играли за главную команду системы. В идеале хотелось бы, чтобы команда КХЛ и команда ВХЛ состояли только из выпускников «Динамо», но так не получается. Стремимся к этому. Идёт процесс естественного отбора. Выпускники доходят до основной команды.

— Спортивный директор – генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал, что клуб занимает позицию против возвращения драфта юниоров в КХЛ, потому что в «Динамо» не намерены покупать юниоров из других систем.
— Это правда. И я полностью разделяю эту позицию», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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