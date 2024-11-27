Ерёменко: Миска вышел на уровень, на котором играл в лучшие годы. Его стиль — из прошлого

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Александр Ерёменко рассказал о прогрессе в игре американского голкипера Хантера Миски.

«Соглашусь, что Хантер Миска играет в необычном стиле. Скажем так, это стиль из прошлого. Я думаю, что это не секрет. Но при этом он обладает очень хорошим физическим состоянием и реакцией. Это лично моё мнение, но что касается вчерашнего матча, то можно сказать, что Хантер вышел на тот уровень, на котором он и играл в его лучшие годы.

Максим Моторыгин – это однозначно перспективный парень. Он и в прошлом году показывал хорошую игру. А сейчас Артём Яцкевич сделал какие-то определённые доработки, где-то его немного поправил, и при этом к Максу пришёл опыт. Хотелось бы, чтобы он становился ещё опытнее и прогрессировал в этом плане.

Если говорить о Хантере, то Яцкевич поправил его в определённых нюансах. Он успокоился и почувствовал вот эту уверенность, находясь в России», — передаёт слова Ерёменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.