Воронин — о сохранении юниоров в России: за штаны держать не надо. Извините за выражение

Президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин ответил на вопрос, надо ли обязательно удерживать молодых российских хоккеистов в стране, не отпуская их в Северную Америку.

«Вы знаете, эту тему мы многократно обсуждали с профессиональными тренерами разных уровней, заслуженными людьми, и многие мне сказали, что в принципе за штаны держать не надо. Извините за такое выражение. Есть единицы, кто остаётся там навсегда, а многие возвращаются обратно. Если не дать ребёнку или молодому парню попробовать то, к чему он стремится, можно так его сломать.

Конечно, мы стараемся создавать условия – и финансовые, и тренировочные – такие же, как и в Америке. Предлагаем им контракты и всё остальное, чтобы все максимально здесь задерживались, но это право ребят выбирать, где им играть», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.