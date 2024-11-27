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Ерёменко ответил на вопрос, стоит ли Моторыгину отправляться в НХЛ в ближайшее межсезонье

Ерёменко ответил на вопрос, стоит ли Моторыгину отправляться в НХЛ в ближайшее межсезонье
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Александр Ерёменко ответил на вопрос, стоит ли голкиперу бело-голубых Максиму Моторыгину отправляться в НХЛ в ближайшее межсезонье.

— Очень талантливый голкипер Максим Моторыгин демонстрирует отличную игру в нынешнем сезоне КХЛ, но следующим летом его контракт с «Динамо» истекает. Ни для кого не секрет, что за ним следят клубы НХЛ и он наверняка получит предложения из Северной Америки. На ваш взгляд, стоит ли ему уже следующим летом срываться в Америку или для развития его карьеры будет пока лучше остаться в «Динамо»?
— Я думаю, что ещё хотя бы годик-два ему нужно поиграть здесь, чтобы показать вратарскую стабильность. А потом уже в любом случае можно пробовать. И ему наверняка этого хочется. Да и мне бы хотелось увидеть его на том уровне, как он будет справляться», — передаёт слова Ерёменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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