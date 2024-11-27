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Президент «Динамо» рассказал, изменилась ли задача на сезон в сравнении с прошлым годом

Президент «Динамо» рассказал, изменилась ли задача на сезон в сравнении с прошлым годом
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Президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал, изменилась ли задача на сезон в сравнении с прошлым годом.

«Сейчас идёт середина регулярного чемпионата, и ещё предстоит многое доделать. У нас произошли некоторые неожиданные вещи. Такие, как потеря Слепышева, который выбыл из борьбы. Сейчас опираемся в том числе и на команду ВХЛ, откуда мы пригласили несколько игроков.

В принципе Кудашов и его тренерский штаб стараются добиваться тех результатов, которые у нас сейчас есть. Задача на сезон не изменилась – тройка по итогам регулярного чемпионата и полуфинал плей-офф», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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