Президент «Динамо» рассказал, изменилась ли задача на сезон в сравнении с прошлым годом

Президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал, изменилась ли задача на сезон в сравнении с прошлым годом.

«Сейчас идёт середина регулярного чемпионата, и ещё предстоит многое доделать. У нас произошли некоторые неожиданные вещи. Такие, как потеря Слепышева, который выбыл из борьбы. Сейчас опираемся в том числе и на команду ВХЛ, откуда мы пригласили несколько игроков.

В принципе Кудашов и его тренерский штаб стараются добиваться тех результатов, которые у нас сейчас есть. Задача на сезон не изменилась – тройка по итогам регулярного чемпионата и полуфинал плей-офф», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.