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Александр Ерёменко объяснил, почему Даниил Исаев неудачно сыграл с московским «Динамо»

Александр Ерёменко объяснил, почему Даниил Исаев неудачно сыграл с московским «Динамо»
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Александр Ерёменко объяснил, почему вратарь «Локомотива» Даниил Исаев неудачно сыграл в матче с бело-голубыми, пропустив три шайбы (0:3).

— У вас есть ощущение, что Хантер Миска играет намного лучше тогда, когда его воротам постоянно угрожают?
— Я соглашусь с вами. Любому вратарю легче играть тогда, когда по воротам производится больше бросков, потому что ты находишься в игре. Допустим, можно взять вчерашний обсуждаемый матч и игру Даниила Исаева против «Динамо». Мало бросков, в основном контратаки и в основном опасные. Так играть намного сложнее.

— Насколько конкуренция с иностранным вратарём полезна для Максима Моторыгина?
— Если взять меня, то я в основном конкурировал с иностранцами – и в Казани, и в Уфе. Это определённый опыт заокеанского уровня. Думаю, что для Макса это хорошее подспорье, чтобы доказать своё место и что он номер один», — передаёт слова Ерёменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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