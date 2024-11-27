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Президент «Динамо»: хочется пожелать Овечкину здоровья, а рекорд придёт

Президент «Динамо»: хочется пожелать Овечкину здоровья, а рекорд придёт
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Президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин пожелал здоровья капитану «Вашингтона» Александру Овечкину и заявил, что россиянин обязательно побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Нам бы хотелось, чтобы Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки. У нас с ним добрые и дружеские отношения. Мы постоянно находимся на связи. Хочется пожелать ему здоровья, а рекорд придёт», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Овечкин получил перелом малой берцовой кости во время матча с «Ютой». Предположительно, срок его восстановления составит от четырёх до шести недель.

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