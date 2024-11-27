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Защитник «Локомотива» рассказал, переживают ли игроки команды после двух поражений подряд

Защитник «Локомотива» рассказал, переживают ли игроки команды после двух поражений подряд
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Защитник ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев оценил поражение в матче с московским «Динамо» (0:3), которое стало вторым подряд для ярославского клуба.

«Самый главный позитив из матча с «Динамо», что проявили характер и играли до конца. Видимо, у нас такой период, когда шайба не идёт, нужно пройти через это. Значит, в следующей игре нанесём 30 бросков и забьём. Как в раздевалке переживаем два подряд поражения по 0:3? Нормально всё, что нам это вспоминать. Сделаем работу над ошибками перед следующим матчем», — цитирует Симашева Legalbet.

Ярославский клуб проиграл всухую два матча подряд с одинаковым счётом 0:3. В предыдущем матче «Локомотив» на домашней площадке уступил нижегородскому «Торпедо».

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