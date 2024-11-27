«Сибирь» обыграла «Барыс» и прервала серию из восьми поражений в домашних матчах

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и «Барысом». Сухую победу одержала новосибирская команда со счётом 2:0.

На 16-й минуте счёт открыл защитник «Сибири» Тимур Ахияров, для которого эта шайба стала первым набранным очком в текущем сезоне. Ему ассистировали Сергей Широков и Алексей Яковлев. Второй гол новосибирцы забили под занавес второго периода — отличился Владимир Бутузов с передач Романа Рукавишникова и Владислава Кары. Для Рукавишникова это очко стало 100-м в КХЛ в своей 600-й игре в лиге. Голкипер «Сибири» Денис Костин записал на свой счёт «сухой» матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Сибирь» прервала свою восьмиматчевую серию поражений в домашних встречах.