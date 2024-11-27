Джордан Уил: легионеры КХЛ получат крутой опыт на Кубке Первого канала

Канадский нападающий московского «Динамо» Джордан Уил прокомментировал участие сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала. Впервые на традиционном декабрьском турнире примет участие подобная сборная.

«Думаю, мы все [легионеры] получим приглашение в Сборную мира КХЛ, чтобы принять участие в Кубке Первого канала. Но не знаю, что будет ближе к этим датам, кто сможет принять участие, а кто нет. Кто поедет — получит крутой опыт, кто останется дома — сможет отдохнуть перед второй частью сезона и побыть с семьёй», — цитирует Уила Legalbet.

Декабрьский международный турнир «Кубок Первого канала» состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря. Участниками турнира станут четыре команды: «Россия 25», национальные команды Беларуси и Казахстана, а также сборная мира КХЛ (KHL World Team) — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.