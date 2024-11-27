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Джордан Уил: легионеры КХЛ получат крутой опыт на Кубке Первого канала

Джордан Уил: легионеры КХЛ получат крутой опыт на Кубке Первого канала
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Канадский нападающий московского «Динамо» Джордан Уил прокомментировал участие сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала. Впервые на традиционном декабрьском турнире примет участие подобная сборная.

«Думаю, мы все [легионеры] получим приглашение в Сборную мира КХЛ, чтобы принять участие в Кубке Первого канала. Но не знаю, что будет ближе к этим датам, кто сможет принять участие, а кто нет. Кто поедет — получит крутой опыт, кто останется дома — сможет отдохнуть перед второй частью сезона и побыть с семьёй», — цитирует Уила Legalbet.

Декабрьский международный турнир «Кубок Первого канала» состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря. Участниками турнира станут четыре команды: «Россия 25», национальные команды Беларуси и Казахстана, а также сборная мира КХЛ (KHL World Team) — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.

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