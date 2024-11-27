«Авангард» заключил контракт с канадским тренером Ги Буше

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт до конца сезона-2025/2026 с канадским тренером Ги Буше, сообщает пресс-служба клуба. 53-летний специалист прибудет в Омск и примет команду в первой половине декабря. Сергей Звягин будет исполнять обязанности главного тренера до приезда Ги Буше в Омск.

Тренерскую карьеру Буше начал в конце 90-х годов в лигах QMJHL и QMAAA, где работал помощником главного тренера и главным тренером в различных командах. В сезоне-2009/2010 был назначен главным тренером клуба AHL «Гамильтон Бульдогз», после чего с 2011 по 2013 годы возглавлял клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2013 году принял приглашение швейцарского клуба «Берн», в котором работал до 2016 года. После чего вернулся в НХЛ и провёл три сезона в качестве главного тренера «Оттавы Сенаторз» (2016 – 2019). В сезоне-2023/2024 – помощник главного тренера в «Торонто Мэйпл Лифс».