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«Не забили 10 моментов». Мамбеталиев прокомментировал поражение от «Сибири»

«Не забили 10 моментов». Мамбеталиев прокомментировал поражение от «Сибири»
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Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (0:2) и заявил, что игроки казахстанской команды упустили много верных голевых моментов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2024, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 0
Барыс
Астана
1:0 Ахияров (Широков, Яковлев) – 15:03 (5x5)     2:0 Бутузов (Рукавишников, Кара) – 36:54 (5x5)    

«Предупреждали, что игра будет тяжёлая. Знаете, вот вроде играют, потом теряют концентрацию и пропускают два гола. И не забили 10 моментов, надо забивать. Много было давления на нападающих, спешили куда-то при завершении, не бросали вовремя. Думаю, поправим», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Барыс» проиграл третий матч подряд. В следующей игре казахстанская команда встретится с «Металлургом» 29 ноября.

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