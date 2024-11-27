«Не забили 10 моментов». Мамбеталиев прокомментировал поражение от «Сибири»

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (0:2) и заявил, что игроки казахстанской команды упустили много верных голевых моментов.

«Предупреждали, что игра будет тяжёлая. Знаете, вот вроде играют, потом теряют концентрацию и пропускают два гола. И не забили 10 моментов, надо забивать. Много было давления на нападающих, спешили куда-то при завершении, не бросали вовремя. Думаю, поправим», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Барыс» проиграл третий матч подряд. В следующей игре казахстанская команда встретится с «Металлургом» 29 ноября.