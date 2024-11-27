Мамбеталиев отказался отвечать на вопрос о будущем шведского вратаря Маттссона в команде

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев отказался отвечать на вопрос о будущем шведского вратаря Юхана Маттссона в команде.
— Мы очень давно не видим Маттссона, каково его будущее?
— У нас есть тренер по вратарям, все вопросы к нему.
— А приглашение Шутова чья инициатива?
— Всех тренеров.
— То есть все вопросы к Ромашко?
— Да, — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
В текущем сезоне 32-летний шведский вратарь провёл семь матчей, в которых не одержал ни одной победы с 87,9% отражённых бросков. Ранее казахстанский клуб расстался с большинством легионеров команды.