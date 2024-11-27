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Главный тренер «Сибири» оценил сухую победу в матче с «Барысом»

Главный тренер «Сибири» оценил сухую победу в матче с «Барысом»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал сухую победу в матче с «Барысом» (2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2024, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 0
Барыс
Астана
1:0 Ахияров (Широков, Яковлев) – 15:03 (5x5)     2:0 Бутузов (Рукавишников, Кара) – 36:54 (5x5)    

«Хорошая нужная победа. Один из лучших матчей по игре без шайбы, здорово сыграли, выжигали среднюю зону, много не позволяли сопернику. Сами тоже более-менее сыграли в позиционной атаке. Да, не хватало завершающего броска, но тем не менее подходы хорошие создавали, для результата этого хватило.

— Берлёва объединили с канадцами, Сушко был центром второго звена. Почему пошли на такие изменения?
— Пробуем, рассчитываем, что Антон добавит физически, месяца два не играл. Он очень умный игрок, много делает и в атаке, и в обороне, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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