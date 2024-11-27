Главный тренер «Сибири» оценил сухую победу в матче с «Барысом»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал сухую победу в матче с «Барысом» (2:0).

«Хорошая нужная победа. Один из лучших матчей по игре без шайбы, здорово сыграли, выжигали среднюю зону, много не позволяли сопернику. Сами тоже более-менее сыграли в позиционной атаке. Да, не хватало завершающего броска, но тем не менее подходы хорошие создавали, для результата этого хватило.

— Берлёва объединили с канадцами, Сушко был центром второго звена. Почему пошли на такие изменения?

— Пробуем, рассчитываем, что Антон добавит физически, месяца два не играл. Он очень умный игрок, много делает и в атаке, и в обороне, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.