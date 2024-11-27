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Епанчинцев — об обмене Дубакина: ему нужно в первую очередь копнуть у себя в голове

Епанчинцев — об обмене Дубакина: ему нужно в первую очередь копнуть у себя в голове
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал обмен нападающего Сергея Дубакина в «Амур» и переход в обратном направлении вратаря Дмитрия Лозебникова.

— Сложно ли вам было расставаться с Дубакиным?
— С любым игроком сложно. Обидно, что не смогли реанимировать его, хотя больше зависело от него. Ему давались шансы, моменты, должен был закрепиться. Можно, конечно, сваливать на тренера, что не закрепился, но нужно в первую очередь копнуть у себя в голове, пересмотреть. Будем надеяться, что Лозебников поможет нам, а Дубакин – «Амуру», главное, чтобы не в матче с нами, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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