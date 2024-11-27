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Главный тренер «Сибири» рассказал, почему форвард «Амура» Талалуев не перешёл в команду

Главный тренер «Сибири» рассказал, почему форвард «Амура» Талалуев не перешёл в команду
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал, почему нападающий «Амура» Илья Талалуев не перешёл в новосибирскую команду, хотя его там хотели видеть тренеры.

«Хабаровск отказался. Мы хотели его видеть, а «Амур» принял решение не расставаться с ним», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Ранее хоккейные клубы «Сибирь» и «Амур» совершили обмен, в результате которого в новосибирский клуб переходит вратарь Дмитрий Лозебников, а в хабаровскую команду отправляется нападающий Сергей Дубакин. Об этом сообщает пресс-служба «Сибири». Контракт сибирского клуба с вратарём подписан до конца текущего сезона.

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