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«Если долго мучиться, что-нибудь получится». Защитник «Сибири» — о первой шайбе в сезоне

«Если долго мучиться, что-нибудь получится». Защитник «Сибири» — о первой шайбе в сезоне
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Защитник «Сибири» Тимур Ахияров прокомментировал свой победный гол в матче с «Барысом» (2:0). Эта шайба стала первой в текущем сезоне для игрока обороны.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2024, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 0
Барыс
Астана
1:0 Ахияров (Широков, Яковлев) – 15:03 (5x5)     2:0 Бутузов (Рукавишников, Кара) – 36:54 (5x5)    

— Безголевая серия для нападающих — тяжёлый период. Как для защитников?
— Для каждого игрока голевая «засуха» ничего хорошего не несёт.

— Можно сказать, что компенсировал до этого блокированными бросками?
— Если долго мучиться, то что-нибудь получится. Вот и получилось.

— Насколько в команде позволяется подключаться защитникам к атаке, как вы сегодня?
— Нам никто не запрещает, главное, вовремя это делать, — передаёт слова Ахиярова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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