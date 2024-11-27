«Если долго мучиться, что-нибудь получится». Защитник «Сибири» — о первой шайбе в сезоне

Защитник «Сибири» Тимур Ахияров прокомментировал свой победный гол в матче с «Барысом» (2:0). Эта шайба стала первой в текущем сезоне для игрока обороны.
— Безголевая серия для нападающих — тяжёлый период. Как для защитников?
— Для каждого игрока голевая «засуха» ничего хорошего не несёт.
— Можно сказать, что компенсировал до этого блокированными бросками?
— Если долго мучиться, то что-нибудь получится. Вот и получилось.
— Насколько в команде позволяется подключаться защитникам к атаке, как вы сегодня?
— Нам никто не запрещает, главное, вовремя это делать, — передаёт слова Ахиярова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
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