Ахияров — о первой за два месяца победе «Сибири» дома: очень задолжали болельщикам

Защитник «Сибири» Тимур Ахияров заявил, что команда задолжала новосибирским болельщикам победу на домашней площадке. «Сибирь» обыграла «Барыс» и прервала восьмиматчевую серию поражений на домашнем льду.

— Две игры с «Барысом» дома получились довольно-таки разными по стилю. Согласны?

— Согласен. Мы очень задолжали болельщикам, давно не выигрывали дома, нужна была победа.

— Парадоксально, что при такой поддержке «Сибирь» не выигрывала дома два месяца. Есть ли объяснения?

— Объяснений никаких нет, будем потихоньку выбираться из этого, спасибо болельщикам за поддержку, — передаёт слова Ахиярова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.