Ахияров — о первой за два месяца победе «Сибири» дома: очень задолжали болельщикам
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Защитник «Сибири» Тимур Ахияров заявил, что команда задолжала новосибирским болельщикам победу на домашней площадке. «Сибирь» обыграла «Барыс» и прервала восьмиматчевую серию поражений на домашнем льду.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2024, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 0
Барыс
Астана
1:0 Ахияров (Широков, Яковлев) – 15:03 (5x5) 2:0 Бутузов (Рукавишников, Кара) – 36:54 (5x5)
— Две игры с «Барысом» дома получились довольно-таки разными по стилю. Согласны?
— Согласен. Мы очень задолжали болельщикам, давно не выигрывали дома, нужна была победа.
— Парадоксально, что при такой поддержке «Сибирь» не выигрывала дома два месяца. Есть ли объяснения?
— Объяснений никаких нет, будем потихоньку выбираться из этого, спасибо болельщикам за поддержку, — передаёт слова Ахиярова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
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