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Форвард «Динамо» Джордан Уил: играли в стиле «Локомотива», мы тоже так умеем

Форвард «Динамо» Джордан Уил: играли в стиле «Локомотива», мы тоже так умеем
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Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:0) и заявил, что бело-голубые играли в стиле ярославского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Уил (Готовец, Менелл) – 15:51 (5x5)     2:0 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 23:40 (5x5)     3:0 Швец-Роговой (Сергеев, Джиошвили) – 32:01 (5x5)    

«Локо» — очень дисциплинированный клуб, но в этом компоненте мы их сегодня переиграли. Мы строго сыграли в обороне, возвращались назад все вместе. У нас было не так много бросков по воротам, но нам этого хватило, чтобы забросить три шайбы. Мы просто ждали своего шанса и пользовались преимуществом. Такие игры учат, как грамотно оборонятся и быстро переходить в атаку. Ещё отмечу наше терпение. Мне кажется, у нас сегодня был стиль «Локомотива», в который они любят играть. Как выяснилось, мы тоже так умеем», — цитирует Уила Legalbet.

«Динамо» продлило победную серию до шести матчей и поднялось на третью строчку в таблице Западной конференции КХЛ. «Локомотив» потерпел второе поражение кряду со счётом 0:3.

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