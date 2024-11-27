Форвард «Динамо» Джордан Уил: играли в стиле «Локомотива», мы тоже так умеем

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:0) и заявил, что бело-голубые играли в стиле ярославского клуба.

«Локо» — очень дисциплинированный клуб, но в этом компоненте мы их сегодня переиграли. Мы строго сыграли в обороне, возвращались назад все вместе. У нас было не так много бросков по воротам, но нам этого хватило, чтобы забросить три шайбы. Мы просто ждали своего шанса и пользовались преимуществом. Такие игры учат, как грамотно оборонятся и быстро переходить в атаку. Ещё отмечу наше терпение. Мне кажется, у нас сегодня был стиль «Локомотива», в который они любят играть. Как выяснилось, мы тоже так умеем», — цитирует Уила Legalbet.

«Динамо» продлило победную серию до шести матчей и поднялось на третью строчку в таблице Западной конференции КХЛ. «Локомотив» потерпел второе поражение кряду со счётом 0:3.